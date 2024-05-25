شركة مصفاة البترول الأردنية تهنئ الوطن وجلالة الملك وولي العهد بمناسبة عيد الاستقلال الثامن والسبعين

وطنا اليوم_

تتقدم شركة مصفاة البترول الأردنية بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني والى سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال الثامن والسبعين.

وأضافت الشركة في بيان لها بهذه المناسبة الوطنية الغالية، أن الاستقلال يُعَدُّ محطةً مهمةً في تاريخ الأردن، لاسيما إن هذا اليوم يعبر عن روح الوطنية والانتماء للأرض والوطن، ويعكس الإنجازات الكبيرة التي تحققت بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك وولي العهد، الذين يواصلون مسيرة البناء والتطوير لتحقيق مستقبلٍ مشرق للأردن.

وأكدت الشركة التزامها بمواصلة العمل بكل جد وإخلاص لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم مسيرة التنمية الشاملة.

وأعربت عن اعتزازها بالانتماء لهذا الوطن الغالي، مؤكدةً على دورها الفاعل في خدمة المجتمع.