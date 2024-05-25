لمحبي القهوة… خبر سار لصحتكم

وطنا اليوم_توصلت دراسة طبية حديثة إلى وجود علاقة بين شرب القهوة وانخفاض احتمالية الإصابة بمرض باركنسون، حسبما نشرت دورية “Neurology”.

وبحسب النشرة الدورية، وجد الفريق الدولي من الباحثين الذين قاموا بالدراسة أن مستهلكي القهوة لديهم خطر أقل للإصابة بمرض باركنسون مقارنة بأولئك الذين لم يشربوا القهوة على الإطلاق.

ويعتبر باركنسون اضطراباً تدريجياً للنظام العصبي، ويؤثر في المقام الأول على حركة المرضى، ويبدأ بارتجاف في اليد أو تصلب في العضلات ويزداد سوءاً مع مرور الوقت، ويؤدي بشكل عام إلى إبطاء أو تجميد الحركة أيضا، وفق موقع “مايو كلينك”.

ويصيب المرض بين سبعة وعشرة ملايين شخص عالميا وفقا لـ”مؤسسة مرض باركنسون”، والرجال هم أكثر عرضة للإصابة به مقارنة بالنساء، وغالبا ما يصيب الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما.