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تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام الأربعة القادمة

25 مايو 2024
تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام الأربعة القادمة

أشار تقرير إدارة الأرصاد الجوية، إلى أن الأجواء السبت، تكون لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا إلى حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة.

 

وهناك احتمال ضعيف في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.

 

الأحد، يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا إلى حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الاثنين، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء دافئة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في البادية وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

أما الثلاثاء، يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبيًا إلى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


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