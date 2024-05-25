الفوسفات تهنئ بعيد الاستقلال الثامن والسبعين للمملكة

وطنا اليوم_

هنأ رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي وجميع العاملين في الشركة، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بمناسبة عيد الاستقلال الثامن والسبعين للمملكة.

واستذكر الدكتور الذنيبات، بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلب كل أردني، الإنجازات الكبيرة التي شهدتها المملكة في عهد جلالة الملك حفظه الله ورعاه في جميع المجالات.

وأكد أن الأسرة الأردنية، وهي تحتفل بهذه المناسبة الوطنية، تشعر بالفخر والاعتزاز لما حققه الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة من تطور وازدهار، وتسير بعزم في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، نحو مزيد من البناء والتقدم للوطن ومستقبل أبنائه.

وقال إن شركة مناجم الفوسفات الأردنية، ستبقى رافدا مهما للاقتصاد الوطني، وداعما لمسيرة التنمية الشاملة التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه وسدد على طريق الخير خطاه، سائلا العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على جلالته والأسرة الهاشمية والوطن الغالي والشعب الأردني بالخير واليمن والبركات.