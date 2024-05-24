الميثاق الوطني يفتتح فرعه في محافظة الزرقاء 

وطنا اليوم_الزرقاء 24 ايار 2024

افتتح أمين عام حزب الميثاق الوطني الدكتور محمد حسين المومني فرع الحزب في محافظة الزرقاء مساء أمس الخميس بحضور عدد من أعضاء المكتب السياسي والمركزي والاستشاري والهيئة الإدارية للفرع ورؤساء الهيئات الادارية في عدد من الفروع وأعضاء الهيئة العامة وحشد من أبناء المحافظة.

أمين عام الميثاق الوطني رحب بالحضور وأكد على ضرورة الاهتمام بالعمل الحزبي الميداني من خلال تفعيل دور الفروع بالعملية الحزبية والانتخابية بالتواصل مع القواعد والتي هي الأساس للحزب وياتي عملها من خلال اللجان في المقرات المنتشرة في المحافظات حيث بلغ عدد فروع الميثاق 16 فرع منتشرة في كافة انحاء الوطن.

وأضاف الأمين العام ان العمل الحزبي سيكون له الأثر الكبير في المرحلة القادمة ويجب ان يرسخ البرامجية في الطرح والمؤسسية في العمل، وترسيخ الصورة المشرقة للتحديث السياسي، مستعرضا المؤسسية التي يتعامل بها حزب الميثاق مع ملف الانتخابات سياسيا ومن خلال التحضيرات للعملية الانتخابية والبرنامج الحزبي الذي سيخوض الحزب الانتخابات على اساسه.

هذا وجرى التأكيد على أن خدمة الوطن ونجاح التجربة الحزبية وتلبية طموحاتنا وما نصبو اليه سيأتي من خلال برنامج حزبي واضح وعمل فريق متكامل و تشجيع الانتساب والانتشار الواسع من خلال عمل الهيئات الإدارية في الفروع في كافة المحافظات.

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