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الدكتوراه بامتياز للخبير الاقتصادي أيمن العدينات

24 مايو 2024
الدكتوراه بامتياز للخبير الاقتصادي أيمن العدينات

حصل الدكتور أيمن العدينات على درجة الدكتوراه في ادارة الأعمال من الجامعات الامريكيه وبتقدير امتياز وكانت الاطروحة حول موضوع الرياده في صفوف الشباب في المملكه الاردنيه الهاشميه .

 

وجدير بالذكر الأشاره إلى ان العدينات قد عمل مديرا عاما لصحيفة الدستور ومدير لدائرة خدمة الجمهور في الديوان الملكي الهاشمي العامر ومديرا للشؤون الاقتصاديه الاستراتيجيه الدوليه في الديوان الملكي الهاشمي وخبيرا موازنه في (USAID) ومديرا لمركز الدراسات الاقتصاديه والصناعيه وخبيرا محليا مع البنك الدولي ورئيسا لقسم الاقتصاد الوطني في وزارة التخطيط ورئيسا لقسم دراسات الماليه العامه في وزارة الماليه .

 

كما ويحمل العدينات شهادة مدير مشاريع محترف (PMP ) من معهد الاداره في الولايات المتحده ،وشهاده مقيم معتمد ( Certified Assesor) من المؤسسة الاوروبيه لادارة الجوده بالاضافه إلى شهاده محلل قواعد بيانات (DBA)


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