التوثيق الملكي يعرض وثائق أرشيفية بمناسبة الاستقلال

وطنا اليوم:عرض مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي بمناسبة عيد الاستقلال الـ78 الذي يصادف يوم غد السبت الموافق الـ25 من أيار، وثائق أرشيفية تتضمن الأعداد التي صدرت قبيل وبعد حفل الاستقلال والتتويج الأول من صحيفة الأردن.

وأوضح المركز في بيان، اليوم الجمعة، أن الأعداد تحتوي على مجموعة مفصلة من الأخبار التي تغطي استقلال الأردن وحفل التتويج، مع التركيز على تفاصيل الأحداث السياسية وردود الفعل الداخلية والدولية؛ إذ توضح أهمية الاستقلال للوجدان الأردني ولمستقبل الدولة في بناء مؤسساتها وتأثيراته المتنوعة على المجتمع الأردني.

وأشار إلى أن الصحيفة تبرز أهمية الاستقلال ليس فقط بوصفه حدثا تاريخيا، ولكن كبداية لعهد جديد في تاريخ الأردن.