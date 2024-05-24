بيان صادر عن الحزب المدني الديمقراطي الأردني بمناسبة عيد الاستقلال

وطنا اليوم:اننا إذ نحتفل بعيد الاستقلال الثامن والسبعين فإننا نستذكر بكل فخر واعتزاز المواقف البطولية الشجاعة للسلف الصالح من الأجداد والآباء الذين بذلوا الغالي والنفيس دفاعاً عن كرامة الأمة حتى نالوا الاستقلال الذي نحتفل بذكراه العطرة هذه الأيام.

وبهذه المناسبة الوطنية الغالية، يتقدم الحزب المدني الديمقراطي الأردني بأسمى آيات التهنئة والتبريك للشعب الأردني العظيم، سائلين المولى عز وجل أن يديم على الأردن أمنه واستقراره، وأن يحفظ الأردن وشعبه من كل مكروه.

ونستذكر إرثنا الوطني العظيم، ونعبر عن فخرنا بوطننا الحبيب الذي يتسم بالتعايش والتسامح والتنوع، ونعد شعبنا بمواصلة العمل الدؤوب والمثابرة في سبيل تحقيق التقدم والازدهار وتعزيز مكانة الأردن على كافة الصعد، وتضافر جهود كافة القوى الفاعلة في المجتمع الأردني.

وإذ نستلهم من هذه الذكرى الوطنية الخالدة ومن مبادئ دولة الاستقلال معاني القيم العظيمة، فإننا نؤكد على رؤيتنا للمستقبل في إرساء مقومات الدولة المدنية الحديثة على أسس متينة من الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والحياة الكريمة، يتمتع فيها الجميع بالمساواة أمام القانون والفرص العادلة، وبالحقوق والحريات الأساسية في ظل مؤسسات قوية وشفافة ومسؤولة أمام الشعب.

وفي الوقت الذي ندرك فيه حجم التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الأردن، فإننا نؤمن بأهمية تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة، ونجدد التزامنا بالعمل الدؤوب لبناء مستقبل أفضل للأردن في مختلف المجالات.

وبهذه المناسبة نؤكد على أهمية الدور الأردني في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس، وندين جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي تمارسه دولة الإحتلال بحق أهلنا في غزة ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ووقف هذه الجرائم ومحاسبة الإحتلال عليها.

عاش الأردن حرًا مستقلاً، وعاش شعب الأردن سعيدًا ومزدهرًا.

الحزب المدني الديمقراطي الأردني