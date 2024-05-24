بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

بيان صادر عن الحزب المدني الديمقراطي الأردني بمناسبة عيد الاستقلال

24 مايو 2024
بيان صادر عن الحزب المدني الديمقراطي الأردني بمناسبة عيد الاستقلال

وطنا اليوم:اننا إذ نحتفل بعيد الاستقلال الثامن والسبعين فإننا نستذكر بكل فخر واعتزاز المواقف البطولية الشجاعة للسلف الصالح من الأجداد والآباء الذين بذلوا الغالي والنفيس دفاعاً عن كرامة الأمة حتى نالوا الاستقلال الذي نحتفل بذكراه العطرة هذه الأيام.
وبهذه المناسبة الوطنية الغالية، يتقدم الحزب المدني الديمقراطي الأردني بأسمى آيات التهنئة والتبريك للشعب الأردني العظيم، سائلين المولى عز وجل أن يديم على الأردن أمنه واستقراره، وأن يحفظ الأردن وشعبه من كل مكروه.
ونستذكر إرثنا الوطني العظيم، ونعبر عن فخرنا بوطننا الحبيب الذي يتسم بالتعايش والتسامح والتنوع، ونعد شعبنا بمواصلة العمل الدؤوب والمثابرة في سبيل تحقيق التقدم والازدهار وتعزيز مكانة الأردن على كافة الصعد، وتضافر جهود كافة القوى الفاعلة في المجتمع الأردني.
وإذ نستلهم من هذه الذكرى الوطنية الخالدة ومن مبادئ دولة الاستقلال معاني القيم العظيمة، فإننا نؤكد على رؤيتنا للمستقبل في إرساء مقومات الدولة المدنية الحديثة على أسس متينة من الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والحياة الكريمة، يتمتع فيها الجميع بالمساواة أمام القانون والفرص العادلة، وبالحقوق والحريات الأساسية في ظل مؤسسات قوية وشفافة ومسؤولة أمام الشعب.
وفي الوقت الذي ندرك فيه حجم التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الأردن، فإننا نؤمن بأهمية تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة، ونجدد التزامنا بالعمل الدؤوب لبناء مستقبل أفضل للأردن في مختلف المجالات.
وبهذه المناسبة نؤكد على أهمية الدور الأردني في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس، وندين جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي تمارسه دولة الإحتلال بحق أهلنا في غزة ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ووقف هذه الجرائم ومحاسبة الإحتلال عليها.
عاش الأردن حرًا مستقلاً، وعاش شعب الأردن سعيدًا ومزدهرًا.
الحزب المدني الديمقراطي الأردني


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:26

الفوسفات تهنئ بعيد الاستقلال الثامن والسبعين للمملكة

00:15

الميثاق الوطني يفتتح فرعه في محافظة الزرقاء 

20:45

نصرالله ردا على تهديدات نتانياهو : يجب ان تنتظر من مقاومتنا المفاجآت

20:45

الدكتوراه بامتياز للخبير الاقتصادي أيمن العدينات

20:33

التوثيق الملكي يعرض وثائق أرشيفية بمناسبة الاستقلال

20:15

بايدن يهاتف السيسي.. اتفقا على إدخال المساعدات من كرم أبو سالم

20:06

20 إصابة بحادث تدهور حافلة على طريق راجب

19:41

الأردن: قرار محكمة العدل الدولية بشأن هجوم الاحتلال على رفح غير مسبوق

19:30

ما قصة أردنيين حاولا اختراق قاعدة عسكرية في الولايات المتحدة

19:19

الأردن: الحكومة الإسرائيلية تتصرف مرة أخرى بازدراء للقانون الدولي

19:14

فيديو قسامي جديد يحذر من مصير غامض لأسرى 7 أكتوبر الإسرائيليين

19:07

باريس ترحّل رئيس أشهر مساجد مدينة بوردو لرفضه تبنّي إسلام فرنسا

وفيات
وفيات الجمعة 24-5-2024وفيات الخميس 23-5-2024وفيات الأربعاء 22-5-2024أبو هديب ينعى مدير المخابرات والوزير الأسبق نذير رشيدوفيات الثلاثاء 21-5-2024