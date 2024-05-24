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20 إصابة بحادث تدهور حافلة على طريق راجب

24 مايو 2024
20 إصابة بحادث تدهور حافلة على طريق راجب

وطنا اليوم:أصيب اليوم الجمعة 20 شخصا بحادث تدهور حافلة نقل ركاب على طريق بلدة راجب بمحافظة عجلون.
وقال الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام، إن فرق الإنقاذ والإسعاف في الدفاع المدني بمحافظة عجلون قامت بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين في موقع الحادث ونقلهم إلى مستشفيي الإيمان الحكومي وهيا العسكري.
وأكد أن عدد الحالات التي نقلت للمستشفيات بلغ 20 حالة أغلبها رضوض وجروح وحالتها العامة متوسطة، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية قامت على الفور بفتح تحقيق بالحادث.


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