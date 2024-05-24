الأردن: الحكومة الإسرائيلية تتصرف مرة أخرى بازدراء للقانون الدولي

وطنا اليوم:أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الجمعة، أن الحكومة الإسرائيلية تقوم مرة أخرى بازدراء القانون الدولي، وترفض الانصياع لأوامر محكمة العدل الدولية.

وقال عبر صفحته في منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، إن محكمة العدل الدولية تكشف مرة أخرى عن جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة، داعيًا مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤوليته، ووضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب، وازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي.

وكانت المحكمة أمرت إسرائيل اليوم، بفتح معبر رفح بين مصر وغزة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، مؤكدة أنه يتعين على إسرائيل السماح بوصول المحققين إلى القطاع المحاصر وتقديم تقرير عن التقدم المحرز في غضون شهر واحد.