حزب إرادة يستقبل هيئته العامة بمقره الرئيسي احتفالا بعيد الاستقلال ال 78 . فيديو وصور

وطنا اليوم:وسط مظاهر الفرح والبهجة والسرور شارك حزب إرادة الاسرة الأردنية الواحدة احتفالات المملكة الاردنية الهاشمية بعيد الاستقلال ال 78، بإقامة حفل استقبال بمقره الرئيسي في العاصمة عمان.

وقال رئيس مجلس الحكماء في الحزب الباشا عبدالجليل المعايطة، ونحن نحتفل بعيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، نعبر عن اعتزازنا بقيادتنا الهاشمية وشعبنا الأردني، فهذا الإنجاز الذي تحقق في وطننا بناه الأردنيون بكل همة واقتدار.

واستعرض الباشا المعايطة مواقف الأردن الصلبة دفاعًا عن القضية الفلسطينة وقضايا الامة ومناصرته لها، مؤكدًا أن الأردن يرتكز في قوته على قيادته الهاشمية وشعبه الأردني وجيشه ومؤسساته الأمنية.

واكد الأمين العام نضال البطاينة أن عيد الاستقلال يعبر عن حالة وطنية، هي محل فخر واعتزاز لكل أردني بهذا المنجز الذي تحقق على أيدي الهاشميين، منذ الملك عبدالله الأول المؤسس الى جلالة الملك عبدالله الثاني المعزز، ومن خلفهم أبناء الشعب الأردني، حتى بنوا وطننا يباهي به الأردنيون العالم، رافعا أسمى آيات التهاني والتبريكات لجلالة الملك عبدالله الثاني، وولي عهده سمو الأمير الحسين، والشعب الأردني بهذه المناسبة الوطنية العزيزة.

وأضاف البطاينة أن حزب إرادة وهو يحتفل هذا العام بعيد الاستقلال يعمل على بناء حزب وطني مؤسسي تشاركي يحمل رؤية وطنية نحو مملكة أردنية هاشمية ديمقراطية تعددية معتمدة على الذات قوية سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا ومؤسسيًا، ويحمل برنامجًا وطنيًا طموحًا، مشددًا على أن الأحزاب البرامجية الحقيقية هي قوة ومنعة للدولة لمواصلة محطات الإنجاز والبناء.

من جانبه شكر عضو المجلس السياسي الدكتور تيسير النعيمي الأمانة العامة للحزب، على تنظيم هذه الاحتفالية بعيد الاستقلال، واتاحة الفرصة لالتقاء أعضاء الحزب بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، مؤكدا أن عيد الاستقلال هو محطة فارقة نتسلهم منها الدروس والعبر، وفي مقدمتها تضحيات الآباء والأجداد بقيادة بني هاشم، في سبيل رفعة هذا الوطن، فالاستقلال وانجازات الوطن لم يأت صدفة، إنما نتيجة عمل جاد ومخلص، قام به الأردنيون منذ الاستقلال، رغم ما مر به وطننا من مراحل صعبة، ولكن بهمة الأردنيين تغلبوا عليها وبنوا وطنا مستقرا زاهرا.

كما ورفع عضو الحزب علي الزير التعمري أجمل التهاني والتبريكات للقيادة الهاشمية، وأبناء الشعب الأردني من جميع المحافظات بمناسبة عيد الاستقلال ال 78 للمملكة الأردنية الهاشمية، متمنيا أن يديم الله علينا نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الهاشمية، وقال أن الأردن يتميز بالتفاف الشعب حول القيادة الهاشمية، فهي رمز للجميع ونفاخر بها الدنيا، مؤكدًا أن ما يميز شعبنا وحدته الوطنية، وإجماعهم على البيعة للقيادة الهاشمية، وفخرنا واعتزازنا بقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية.

وتحدث في الحفل أعضاء الحزب، محمد الحوامدة والدكتورة لجين أبو الغنم وزينة خضر، معبرين عن مشاعر الانتماء للوطن والقيادة الهاشمية، ولحزب إرادة الذي يمكن ذوي الإعاقة واهتمامه بهم ليكونوا افراد فاعلين في المجتمع.

والقى الشاب صلاح يونس الشعلان قصيدة شعرية بمناسبة عيد الاستقلال تغنت بالوطن وقيادته الهاشمية واستقلاله والمنجزات الوطنية.

وعبر الحضور عن فرحتهم بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلب كل أردني، مرددين الأهازيج والأغاني الوطنية التي تتغنى بالوطن وقيادته الهاشمية.