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رسميًا.. برشلونة يعلن إقالة تشافي من منصبه

24 مايو 2024
رسميًا.. برشلونة يعلن إقالة تشافي من منصبه

وطنا اليوم:أعلن برشلونة الإسباني، الجمعة، إقالة المدير الفني للفريق الكتالوني تشافي هيرنانديز من منصبه.
وجاء إعلان برشلونة مخالفا لما حدث قبل أسابيع، إذ أعلن تشافي أنه مستمر في تدريب الفريق للموسم المقبل.
وقال برشلونة في بيان: “أبلغ جوان لابورتا رئيس برشلونة تشافي هرنانديز أنه لن يستمر كمدرب لموسم 2024-2025”.
وفشل الفريق في الفوز بأي لقب هذا الموسم، مكتفيا بالمركز الثاني في الدوري الإسباني خلف الغريم ريال مدريد البطل.
وسيشرف تشافي في مباراته الأخيرة من مقاعد المدربين على برشلونة، عندما يحل ضيفا على إشبيلية في المرحلة 38 الأخيرة من الدوري، الأحد، قبل أن يرحل.


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