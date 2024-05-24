الدفاع المدني يتعامل 172 حادث إنقاذ وإطفاء خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1412) حالة إسعافية مختلفة وبمعدل زمن الاستجابة (7:54) دقيقة, حيث تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات.

وبحسب التقرير اليومي للدفاع المدني، تم التعامل مع (112) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (8:40) دقيقة، و(60) حادث إطفاء و(310) حرائق أعشاب جافة وبمعدل زمن الاستجابة (8:40) دقيقة .