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الدفاع المدني يتعامل 172 حادث إنقاذ وإطفاء خلال 24 ساعة

24 مايو 2024
الدفاع المدني يتعامل 172 حادث إنقاذ وإطفاء خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1412) حالة إسعافية مختلفة وبمعدل زمن الاستجابة (7:54) دقيقة, حيث تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات.
وبحسب التقرير اليومي للدفاع المدني، تم التعامل مع (112) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (8:40) دقيقة، و(60) حادث إطفاء و(310) حرائق أعشاب جافة وبمعدل زمن الاستجابة (8:40) دقيقة .


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