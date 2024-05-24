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وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات الأوضاع في قطاع غزة

24 مايو 2024
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات الأوضاع في قطاع غزة

وطنا اليوم:بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الجمعة، مع نظيره الفرنسي ستيفان سيغورنيه تطورات الأوضاع في قطاع غزة والجهود المبذولة للتوصل لوقف لإطلاق النار، والتعاون المشترك في جهود إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.
كما بحث الصفدي وسيغورنيه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية واللاشرعية والتصعيد الخطير الذي تشهده الضفة الغربية.
وبحثا العلاقات الثنائية، والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.


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