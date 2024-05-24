الأمم المتحدة تحذر من انتشار اليأس والجوع بشكل كبير في غزة

وطنا اليوم:حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الليلة الماضية، من انتشار اليأس والجوع بشكل كبير في غزة، إذا لم تبدأ المساعدات في دخول القطاع بكميات كبيرة.

وقد أدى إغلاق معبر رفح والعمل المحدود لمعبر كرم أبو سالم في الجنوب إلى خنق تدفق الإمدادات المنقذة للحياة.

من جانبه، قال برنامج الأغذية العالمي في بيان صحفي، إن توزيع المواد الغذائية في الجنوب متوقف باستثناء بعض المخزونات المحدودة التي يتم تقديمها للمطابخ المجتمعية لإعداد الوجبات الساخنة، معرباً عن الأمل في العمل مع الشركاء كي يتم فتح المزيد من المطابخ المجتمعية في مناطق، مثل خان يونس، التي تستضيف الأشخاص الذين فروا من الأعمال العدائية المتصاعدة في رفح.