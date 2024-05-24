بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

وفد عربي اسلامي في باريس لبحث وقف الحرب على غزة

24 مايو 2024
وفد عربي اسلامي في باريس لبحث وقف الحرب على غزة

وطنا اليوم:يبدأ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الجمعة، زيارة عمل إلى العاصمة الفرنسية باريس، يلتقي خلالها وأعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
كما سيعقد الصفدي ونظيره وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيغورنيه اجتماعاً ثنائياً يتناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة والجهود المبذولة للتوصل لوقف لإطلاق النار، والتعاون المشترك في إيصال المساعدات إلى القطاع.
كما سيبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وعديد قضايا ذات الاهتمام المشترك.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:40

شركة البوتاس العربية تهنئ جلالة الملك وولي العهد بعيد الاستقلال الثامن والسبعين

10:38

شركة امنية تزين مقرها احتفالاً بعيد الاستقلال

10:35

عاجل هكذا بلغ سعر ليرة الذهب الإنجليزية في الاردن اليوم

09:26

الفوسفات تهنئ بعيد الاستقلال الثامن والسبعين للمملكة

00:15

الميثاق الوطني يفتتح فرعه في محافظة الزرقاء 

20:45

نصرالله ردا على تهديدات نتانياهو : يجب ان تنتظر من مقاومتنا المفاجآت

20:45

الدكتوراه بامتياز للخبير الاقتصادي أيمن العدينات

20:33

التوثيق الملكي يعرض وثائق أرشيفية بمناسبة الاستقلال

20:30

بيان صادر عن الحزب المدني الديمقراطي الأردني بمناسبة عيد الاستقلال

20:15

بايدن يهاتف السيسي.. اتفقا على إدخال المساعدات من كرم أبو سالم

20:06

20 إصابة بحادث تدهور حافلة على طريق راجب

19:41

الأردن: قرار محكمة العدل الدولية بشأن هجوم الاحتلال على رفح غير مسبوق

وفيات
وفيات الجمعة 24-5-2024وفيات الخميس 23-5-2024وفيات الأربعاء 22-5-2024أبو هديب ينعى مدير المخابرات والوزير الأسبق نذير رشيدوفيات الثلاثاء 21-5-2024