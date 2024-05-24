الفراية: الفرص متساوية لجميع الأردنيين .. وابنُ دوقرة كابن عبدون

وطنا اليوم:أكد وزير الداخلية، مازن الفراية، استقرار الأمن في الأردن رغم التحديات الإقليمية والاضطرابات في الدول المجاورة.

وأشار الفراية، إلى اتخاذ إجراءات إدارية على الحدود خلال فصل الصيف بهدف تسهيل دخول المغتربين إلى الأردن.

وبين أهمية تعزيز الجوانب الأمنية المختلفة، بما في ذلك مكافحة الجريمة والمخدرات والاحتيال، وذلك من خلال التدابير الأمنية الجوهرية التي تتماشى مع الوضع الطبيعي في الأردن.

وقال الفراية إنه يتم زيادة التواجد الأمني في بعض الأماكن التي قد تشهد تجمعات كبيرة، مشددًا على أنها إجراءات ليست خارجة عن المألوف.

وحول دخول الفراية لجامعة مؤتة الجناح العسكري، قال إن الالتحاق بالجامعة هدف كثير من أبناء القرى الأردنية في الدخول إلى السلك العسكري والأجهزة.

وبين الفراية أنه حصل على معدل 86/ علمي في الثانوية العامة “التوجيهي” عام 1992، وقرر الالتحاق بجامعة مؤتة الجناح العسكري.

وأوضح أن دخوله إلى جامعة مؤتة الجناح العسكري هي بداية رحلته في بناء الوعي العام والتعرف على المجتمع الأردني.

ولفت إلى أنه في ظل التطورات الحديثة، أصبحت الفرص متاحة لجميع الأردنيين دون استثناء، حيث يمكن لأي شخص يسعى لتحقيق أحلامه وتطلعاته.

وقال الفراية: “الفرص متساوية لجميع الأردنيين، وأصبح ابنُ عيّ والطفيلة ودوقرة (في إشارة إلى أبناء القرى)، أن يصبحَ وزيرًا أو في أحد المناصب كابن عبدون”.

وحث الفراية الشباب على استغلال الفرص المتاحة والبدء في بناء المهارات منذ الصغر، مؤكدًا أن الطموح والعزيمة هما المفتاح لتحقيق النجاح في أي ميدان من مجالات الحياة.رؤيا