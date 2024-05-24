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أونروا: حرب أخرى تمر في الضفة الغربية دون أن يلاحظها أحد

منذ ساعتين
أونروا: حرب أخرى تمر في الضفة الغربية دون أن يلاحظها أحد

وطنا اليوم:أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، أن هناك في الضفة الغربية المحتلة، “تمر حرب أخرى دون أن يلاحظها أحد” محذراً من الخوف وعدم اليقين للفلسطينيين.
وأشار لازاريني الذي زار المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، أنه وفي مخيم نور شمس للاجئين، ” أخبرني الموظفون عن تأثير العمليات المنتظمة للقوات الإسرائيلية على حياتهم اليومية” مضيفاً، أن “ما كان في السابق منطقة تعج بالأسواق والحياة، أصبح الآن في حالة خراب”.
وأوضح ” لقد دمرت المنازل، وجرفت الطرق، وتم تفكيك البنية التحتية الأساسية، مثل شبكات المياه والكهرباء” فيما “الناس يغرقون في الفقر”.
وقال لازاريني، إن “القصة تتكرر في جميع أنحاء الضفة الغربية: الخوف وعدم اليقين والقلق يغمر المجتمعات المحلية”، محذراً من “أن أي تصعيد إضافي في المنطقة وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية سيزيد من الابتعاد عن الحل السلمي لهذا الصراع المستمر منذ عقود”.
ونشر المفوض العام صوراً للمخيمات تشير إلى وقوع أضرار بالغة لحقت بالبنية التحتية وخدمات الوكالة نتيجة العدوان الإسرائيلي.


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