نمروقة تكشف تفاصيل نظام الموارد البشرية

وطنا اليوم:أكدت وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة أن جميع الموظفين الذين تم تعينهم وفق احكام نظام الخدمة المدنية وقبل نفاذ نظام ادارة الموارد البشرية ستستمر حقوقهم ومزاياهم المالية كما هي وفقا لاحكام النظام ولن يكون هناك مساس لتلك الاحكام.

وبيّنت نمروقة خلال مقابلة لها على التلفزيون الأردني في برنامج مسارات الذي يقدمه الزميل انس المجالي ، أن الدرجات والفئات والرواتب الاساسية والزيادات السنوية العلاوات المكافآت والحوافز والترفيع الوجوبي هذه الامور جميعها ستبقى لهذه الفئة ولن تمس وهم المٌعيّنون على نظام الخدمة المدنية قبل نفاذ نظام احكام ادارة الموارد البشرية أي أن كل موظفين القطاع العام الحاليين الذين على رأس عملهم لن يمسوا أبدا وأن جميع حقوقهم المالية ومزاياهم تحكمها احكام نظام الخدمة المدنية كما هي.

وأكدت أن الهدف من اقرار نظام الموارد البشرية الجديد هو الحفاظ على الكفاءات والحفاظ على الوظائف.

وأضافت إن النظام تشجيع وتحفيز للموظفين على الانتاجية والعمل لخدمة الوطن والمواطن واعادة البريق والالق لقطاعنا العام.