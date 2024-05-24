بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

نمروقة تكشف تفاصيل نظام الموارد البشرية

منذ ساعة واحدة
نمروقة تكشف تفاصيل نظام الموارد البشرية

وطنا اليوم:أكدت وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة أن جميع الموظفين الذين تم تعينهم وفق احكام نظام الخدمة المدنية وقبل نفاذ نظام ادارة الموارد البشرية ستستمر حقوقهم ومزاياهم المالية كما هي وفقا لاحكام النظام ولن يكون هناك مساس لتلك الاحكام.
وبيّنت نمروقة خلال مقابلة لها على التلفزيون الأردني في برنامج مسارات الذي يقدمه الزميل انس المجالي ، أن الدرجات والفئات والرواتب الاساسية والزيادات السنوية العلاوات المكافآت والحوافز والترفيع الوجوبي هذه الامور جميعها ستبقى لهذه الفئة ولن تمس وهم المٌعيّنون على نظام الخدمة المدنية قبل نفاذ نظام احكام ادارة الموارد البشرية أي أن كل موظفين القطاع العام الحاليين الذين على رأس عملهم لن يمسوا أبدا وأن جميع حقوقهم المالية ومزاياهم تحكمها احكام نظام الخدمة المدنية كما هي.
وأكدت أن الهدف من اقرار نظام الموارد البشرية الجديد هو الحفاظ على الكفاءات والحفاظ على الوظائف.
وأضافت إن النظام تشجيع وتحفيز للموظفين على الانتاجية والعمل لخدمة الوطن والمواطن واعادة البريق والالق لقطاعنا العام.

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:56

المنتخب الوطني للمصارعة يظفر بكأس المركز الأول للبطولة العربية

10:53

أورنج الأردن تحتفي بعيد الاستقلال بتغيير اسم شبكتها

10:25

الفراية: الفرص متساوية لجميع الأردنيين .. وابنُ دوقرة كابن عبدون

10:16

وفيات الجمعة 24-5-2024

10:09

ضبط 84 حالة عمل أطفال بينهم 3 إناث في 2024

09:55

أونروا: حرب أخرى تمر في الضفة الغربية دون أن يلاحظها أحد

09:44

البنك الدولي: خطر الانهيار المالي الذي يهدد الحكومة الفلسطينية يتزايد

09:29

لجنة التحقيق في تحطم طائرة رئيسي تكشف أسباب سقوط المروحية

05:31

مشاجرة مسلحة تنتهي بـ 3 قتلى في إسطنبول

04:28

وزير في المنزل الداخلية يتفقد عددًا من الوحدات الإدارية في الكرك

03:07

15 ميدالية ملونة  للمنتخابات الوطنية في البطولة العربية  للمصارعه تحت 17_ 23 عام

01:38

100 ألف مستخدم للباص سريع التردد بين عمان والزرقاء

وفيات
وفيات الجمعة 24-5-2024وفيات الخميس 23-5-2024وفيات الأربعاء 22-5-2024أبو هديب ينعى مدير المخابرات والوزير الأسبق نذير رشيدوفيات الثلاثاء 21-5-2024