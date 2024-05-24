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وزير في المنزل الداخلية يتفقد عددًا من الوحدات الإدارية في الكرك

24 مايو 2024
وزير في المنزل الداخلية يتفقد عددًا من الوحدات الإدارية في الكرك

وطنا اليوم

 

– تفقد وزير الداخلية مازن الفراية يرافقه محافظ الكرك فراس سامي أبو الغنم اليوم الخميس، متصرفية لواء المزار الجنوبي وعي وقضاء مؤاب.

 

وأستمع الفراية خلال الجولة التفقدية إلى إيجاز قدمه متصرف اللواء الدكتور فواز الخريشا، بحضور مساعده مدير القضاء عدنان العضايله والذي تضمن الحديث عن المشاريع التنموية المنفذة في اللواء وعن التنسيق والتشاركية بين المؤسسات والدوائر الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

 

وأكد الفراية، أهمية المحافظة على هيبة الدولة وسيادة القانون وعلى السلم المجتمعي وضرورة التواصل مع المواطنين وتلمس إحتياجاتهم وإيجاد الحلول اللازمة ضمن الإمكانيات المتاحة والعمل على تذليل المعيقات التي تواجه تنفيذ المشاريع.

 

كما أكد على ضرورة التواصل المستمر مع المجلس التنفيذي لتقديم الخدمات المثلى للمواطنين وإنجاز معاملاتهم بالسرعة القصوى، مشيرًا إلى أن إقرار نظام الموارد البشرية الجديد الذي يركز على الكفاءة والمهارات للحصول على الوظائف حسب النظام الجديد، يتطلب من الحكام الإداريين التواصل مع الفئات المستهدفة واطلاعهم على مضامين النظام الجديد وأهمية التنسيق مع الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز مهارات الباحثين عن العمل إنسجامًا من نظام الموارد البشرية الجديد.

 

وخلال زيارته إلى مديرية قضاء مؤاب، أستمع الفراية إلى إيجاز قدمه مدير القضاء محمد البداينة عن واقع وتطلعات القضاء مشيرًا إلى أنه وبعد صدور قرار مجلس الوزراء بترفيع قضاء مؤاب إلى لواء سيساهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

 

وخلال زيارة إلى متصرفية لواء عي قدم المتصرف عاطف البطوش، بحضور مساعده عبد الله أبو وندي إيجازًا عن واقع الخدمات في اللواء، مؤكدًا على التنسيق المستمر مابين الحاكمية الإدارية وكافة المؤسسات والدوائر لتقديم الخدمات للمواطنين وإنجاز معاملاتهم وعدم تأخيرها.

 

وتخلل الجولة التفقدية، زيارة إلى جمعية شقيرا للتنمية الإجتماعية، وألتقى برئيس الجمعية يونس الجعافرة، بحضور رئيس مجلس محافظة الكرك اللامركزية الدكتور عبد الله العبادلة وأستمع إلى إيجاز من القائمين على الجمعية عن البرامج والأنشطة التي تقدمها الجمعية في خدمة أبناء المجتمع المحلي.

 

وأشاد الفراية بالجهود المبذولة التي تقدمها الجمعية، مبديًا إعجابه بما حققته الجمعية من إنجازات.

 

وفي ختام الزيارة، تفقد الفراية طريق كثربا- الأغوار وأطلع على نسبة الإنجاز بالمشروع، مؤكدًا على ضرورة الإسراع بإنجاز الطريق الحيوي الذي سيخدم محافظه الكرك بشكل عام.


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