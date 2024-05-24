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15 ميدالية ملونة  للمنتخابات الوطنية في البطولة العربية  للمصارعه تحت 17_ 23 عام

24 مايو 2024
15 ميدالية ملونة  للمنتخابات الوطنية في البطولة العربية  للمصارعه تحت 17_ 23 عام

وطنا اليوم_

 

– حقق منتخبنا الوطني للمصارعة، اليوم الخميس، 15 ميدالية ملونة، وذلك في افتتاح البطولة العربية للمصارعة تحت 17 عامًا و23 عامًا للرجال والسيدات، والتي إنطلقت في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب بمشاركة حوالي 190 لاعبة ولاعب من 11 دولة وتستمر منافساتها حتى يوم بعد غدٍ السبت.

وجاءت الميداليات بواقع، 8 ميداليات ذهبية و5 ميداليات فضية وميداليتين برونزيتين، جاءت من خلال منتخب السيدات تحت 17 عامًا ومنتخب الرجال تحت 23 عامًا في المصارعة الحرة.

وتاليًا حصيلة ميداليات منتخبنا الوطني في اليوم الأول من منافسات البطولة العربية.

 

منافسات مصارعة السيدات، تحت 17 عامًا:

 

ميدالية ذهبية للاعبة ليال السكر ضمن وزن تحت 53 كغم

ميدالية ذهبية للاعبة مايا قطيشات ضمن وزن تحت 57 كغم

ميدالية ذهبية للاعبة زينة شداد ضمن وزن تحت 61 كغم

ميدالية ذهبية للاعبة تالا أبو خيط ضمن منافسات وزن تحت 65 كغم

ميدالية فضية للاعبة دينا عماد ضمن وزن تحت 46 كغم

ميدالية فضية للاعبة مريم أبو حماد ضمن منافسات وزن تحت 69 كغم

 

منافسات مصارعة حرة رجال، تحت 23 عامًا:

ميدالية ذهبية للاعب زيد يعقوب ضمن منافسات وزن تحت 65 كغم

ميدالية ذهبية للاعب أورتس شاميل ضمن منافسات وزن تحت 74 كغم

ميدالية ذهبية للاعب ارزو شاميل ضمن منافسات وزن تحت 79 كغم

ميدالية ذهبية للاعب عبدالكريم أبو دعيج ضمن منافسات وزن تحت 92 كغم

ميدالية فضية للاعب صهيب المرافي ضمن منافسات وزن تحت 57 كغم

ميدالية فضية للاعب عمر اللحام ضمن منافسات وزن تحت 86 كغم

ميدالية فضية للاعب المعتصم بالله عبدالوهاب ضمن منافسات وزن 125 كغم

ميدالية برونزية للاعب مؤمن صب لبن ضمن منافسات وزن تحت 70 كغم

ميدالية برونزية للاعب عبدالله عبدالقادر ضمن منافسات وزن تحت 97 كغم


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