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100 ألف مستخدم للباص سريع التردد بين عمان والزرقاء

24 مايو 2024
100 ألف مستخدم للباص سريع التردد بين عمان والزرقاء

وطنا اليوم _وصل عدد مستخدمي الباص سريع التردد بين عمان والزرقاء، إلى 100 ألف مستخدم للباص سريع التردد بين عمان والزرقاء من منتصف الشهر الحالي.

وافتتح الملك عبدالله الثاني يرافقه الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في 14 أيار/مايو، مشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 153 مليون دينار، ويتضمن 12 تقاطعا مروريا جديدا، وسبعة جسور، وخمسة أنفاق، وخمس محطات ركاب نموذجية.

ويضم المشروع مسارين، الأول يمتد من منطقة المدينة الرياضية في عمان إلى محطة الزرقاء بطول 24 كيلومترا، والثاني يمتد من مجمع المحطة في عمان إلى محطة الزرقاء بطول 20 كيلومترا.


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