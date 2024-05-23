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وفاة شخص وإصابة 8 آخرين بحادث انقلاب مركبة واحتراقها في دير علا

23 مايو 2024
وفاة شخص وإصابة 8 آخرين بحادث انقلاب مركبة واحتراقها في دير علا

وطنا اليوم:افاد مصدر أمني عن وفاة شخص و أصابة 8 أشخاص إثر حادث انقلاب باص واحتراقه على طريق الماسورة في منطقة دير علا.
وذكرت مصادر إن كوادر الدفاع المدني تواجدت وباشرت بنقل المصابين إلى المستشفى .
وبين المصدر ان الإصابات حالتهم العامة بين المتوسطة الى البليغة ، وان الأجهزة المعنية فتحت تحقيقا للوقوف على أسباب الحادث.


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