وطنا اليوم:افاد مصدر أمني عن وفاة شخص و أصابة 8 أشخاص إثر حادث انقلاب باص واحتراقه على طريق الماسورة في منطقة دير علا.
وذكرت مصادر إن كوادر الدفاع المدني تواجدت وباشرت بنقل المصابين إلى المستشفى .
وبين المصدر ان الإصابات حالتهم العامة بين المتوسطة الى البليغة ، وان الأجهزة المعنية فتحت تحقيقا للوقوف على أسباب الحادث.
وفاة شخص وإصابة 8 آخرين بحادث انقلاب مركبة واحتراقها في دير علا
وطنا اليوم:افاد مصدر أمني عن وفاة شخص و أصابة 8 أشخاص إثر حادث انقلاب باص واحتراقه على طريق الماسورة في منطقة دير علا.