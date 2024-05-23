وفاة شخص وإصابة 8 آخرين بحادث انقلاب مركبة واحتراقها في دير علا

وطنا اليوم:افاد مصدر أمني عن وفاة شخص و أصابة 8 أشخاص إثر حادث انقلاب باص واحتراقه على طريق الماسورة في منطقة دير علا.

وذكرت مصادر إن كوادر الدفاع المدني تواجدت وباشرت بنقل المصابين إلى المستشفى .

وبين المصدر ان الإصابات حالتهم العامة بين المتوسطة الى البليغة ، وان الأجهزة المعنية فتحت تحقيقا للوقوف على أسباب الحادث.