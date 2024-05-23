انخفاض مؤقت بدرجات الحرارة الجمعة والسبت

وطنا اليوم:أفاد موقع طقس العرب الإقليمي بأن أجواء لطيفة تسود عموم مناطق الأردن مساء الخميس، ويميل الطقس للبرودة ما بعد منتصف الليل ويصبح بارد نسبياً خلال ساعات الفجر والصباح الباكر مما يستدعي ارتداء معطف خفيف.

وأضاف أن الأردن يتأثر بكتلة هوائية معتدلة يومي الجمعة والسبت، بحيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وهو ما يتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع.

وخلال نهاري الجمعة والسبت، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من المعدلات العامة بحدود 2-4 درجات مئوية.

وبيّن أن الطقس سيكون معتدلاً في مختلف المناطق خلال ساعات النهار مع ظهور كميات من السحب، خاصة في شمال المملكة، حيث يتخللها زخات متفرقة ومحلية من الأمطار خاصة في ساعات الصباح.

أي ملابس مناسبة؟

وأوضح أن الطقس ليلاً يستدعي ارتداء معطف خفيف نظراً للانخفاض المتوقع في درجات الحرارة.

أما خلال ساعات النهار، فلا تستدعي حالة الطقس ارتداء ملابس دافئة، ويمكن ارتداء ملابس صيفية اعتيادية.