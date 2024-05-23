الميثاق الوطني يكرم البطل الاردني عبدالرحمن الحياصات 

وطنا اليوم_عمان 23 ايار 2024

كرم حزب الميثاق الوطني ممثلاً بأمينه العام الدكتور محمد حسين المومني وعدد من اعضاء المكتب السياسي والمركزي والاستشاري ورئيس اللجنة التنسيقية لشباب العاصمة بحضور شباب الميثاق الوطني اليوم البطل الاردني عبدالرحمن حياصات.

امين عام الميثاق الوطني الدكتور محمد حسين المومني قال اننا نعتز بشباب الوطن ونعتز بكل شاب اردني نشمي يرفع علم الأردن عالياً، والرياضة اليوم اصبحت جانب ثقافي واجتماعي وسياسي في كل بلدان العالم.

هذا ويذكر ان البطل المقاتل عبدالرحمن حياصات الحاصل على عدة بطولات، ومشارك حالياً في بطولة الـ MMA في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإنجاز وطني مميز حيث فاز على اللاعب المصري وحالياً متأهل إلى النصف النهائي والتي ستقام في شهر 9 بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.