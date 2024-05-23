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عمان الأهلية تبرم مذكرة تفاهم مع جامعة فلسطين التقنية

23 مايو 2024
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وطنا اليوم:وقّعت جامعة عمان الأهلية ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور ساري حمدان مذكرة تفاهم مع جامعة فلسطين التقنية ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور حسين شنك، وذلك بهدف تعزيز أطر التعاون بين الطرفيين.
وحضر حفل التوقيع نائب الرئيس لشؤون العلاقات الدولية والجودة الأستاذ الدكتور أنس السعود والدكتور أحمد منصور مدير مكتب الاستدامة. ومن جامعة فلسطين التقنية الدكتور جعفر أبو صاع عميد كلية الآداب والعلوم التربوية.
وخلال اللقاء أعرب حمدان أن هذه المذكرة تأتي ضمن أهداف وتطلعات الجامعة بتبادل الخبرات الأكاديمية والعلمية والتعاون المشترك مع الجامعات العربية لتطوير المجالات العلمية والثقافية في جميع التخصصات الموجودة ولتعزيز أسس التعاون المشترك في العديد من المجالات التي تسهم في تنمية وتطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي.
وقال الدكتور حسين شنك “إننا نقدّر دعم الأردن ملكاً وحكومة وشعباً لقضية فلسطين ونثمّن مواقفهم تجاه الشعب الفلسطيني ” معرباً عن بالغ الشكر والتقدير لرئيس الجامعة ولأسرتها على تعاونهم وجهودهم الخيرة في دعم الطلبة وتقديم كافة الاستعدادات والتسهيلات لإكمال مسيرتهم التعليمية في ظل الظروف الحالية.
وفي نهاية اللقاء وبعد التوقيع، تبادل كل من حمدان وحسين شنك الدروع التذكارية تتويجا للجهود المشتركة.


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