قرارات مجلس هيـئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

وطنا اليوم:أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، الأربعاء، الموافقة على تسكين مؤهل، بكالوريوس، الحقوق، بجامعة الزيتونة، وهندسة العمارة بجامعة عمان الأهلية في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات.

كما أقر المجلس، الموافقة على تسكين المؤهلات، بكالوريوس معلم صف، ودبلوم عالي التربية، وبكالوريوس الطفولة المبكرة، وتكنولوجيا المكتبات والمعلومات، في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات في جامعة الزرقاء، وبكالوريوس المحاسبة والعلوم المالية والمصرفية، وماجستير إدارة الأعمال الدولية، وبكالوريوس إدارة الموارد البشرية، والإدارة العامة، وإدارة الأعمال، في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات في جامعة جرش، وبكالوريوس الهندسة الكهربائية، بجامعة عمان الأهلية، والهندسة الكهربائية، في الجامعة الهاشمية، في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات.

ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس، وماجستير، الإنتاج النباتي، وبكالوريوس الإنتاج الحيواني، الوقاية والمكافحة المتكاملة، في جامعة مؤتة.

وأقر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس وماجستير، موسيقا، وبكالوريوس دراما، في جامعة اليرموك، وبكالوريوس اللغة العربية وآدابها، في جامعة الطفيلة التقنية، والموافقة على الاعتماد الخاص الأولي لتخصص، بكالوريوس، اللغة الانجليزية التطبيقي، في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.

كما أقر المجلس، استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس، علم الحاسوب، وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي، والامن السيبراني، في الجامعة الأمريكية في مادبا.

ووافق المجلس، على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس، القبالة والعناية بحديثي الولادة، ودبلوم متوسط، التمريض المشارك، والصيدلة، والمختبرات الطبية، في جامعة البلقاء التطبيقية. وأقر المجلس، استمرارية الاعــتــمــــاد الخـــاص، للتخصصات، دبلوم متوسط، تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وصيانة المركبات الكهربائية والهجينة، والمحاسبة التقنية، والأمن السيبراني، وهندسة الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وإدارة الأعمال الإلكترونية، ولغة انجليزية تطبيقية، والميديا الرقمية، وفنون الرسوم المتحركة، وهندسة العمارة والتصميم الداخلي، في كلية الزرقاء.

وأقر المجلس، على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، دبلوم متوسط، هندسة الاتصالات الجوية، وصيانة الطائرات، وخدمات المسافرين، والتسويق الإلكتروني، وأمن الطيران والسلامة الجوية، والضيافة في الطيران والسياحة، والأمن السيبراني، كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني