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200 مظلة سعودية لدعم الأردن في إنزال المساعدات على غزة

23 مايو 2024
200 مظلة سعودية لدعم الأردن في إنزال المساعدات على غزة

وطنا اليوم:ضمن سلسلة الجهود التي تسعى من خلالها المملكة الأردنية الهاشمية لحشد مزيد من طرق ووسائل إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للسكان المدنيين ممن يعانون ظروفاً وأوضاع إنسانية صعبة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تسلمت القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي، اليوم الخميس، (٣٠٠) شبكة و (٢٠٠) مظلة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بحضور مدير أمن الحدود ومدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية في الاردن ومدير ادارة التخطيط والبرامج في الهيئة الخيرية الهاشمية.
وتأتي هذه الخطوة من المملكة العربية السعودية في إطار دعم الجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية لدعم عمليات الإنزال الجوي التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية منذ تشرين الثاني على قطاع غزة.
وكانت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، قد سيرت أمس قافلة مساعدات إنسانية تضم ٩٢ شاحنة محملة بالطرود الغذائية الأساسية والخيم والطرود الصحية.


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