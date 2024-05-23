بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الأوقاف تحذر الأردنيين من الحج دون تصريح

23 مايو 2024
MECCA, SAUDI ARABIA - JUNE 16: Prospective pilgrims take a break during a prayer before completing their Hajj pilgrimage in Mecca, Saudi Arabia on June 16, 2023. (Photo by Ashraf Amra/Anadolu Agency via Getty Images)

وطنا اليوم:حذرت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنيين غير المصرح لهم بالحج من مخالفة الأنظمة والقوانين التي تفرضها الجهات الرسمية السعودية المنظمة للحج، وتعريض أنفسهم للمساءلة القانونية.
وأشارت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إلى قرار السلطات السعودية بمنع التوجه إلى مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لمن لا يحمل تأشيرة حج اعتبارا من اليوم الخميس وحتى انتهاء موسم الحج.
كما حذرت الوزارة من الانسياق خلف حملات وهمية، وإعلانات احتيالية تزعم تنظيمها رحلات بتأشيرات زيارة على أنها تصلح للحج.
وكانت السلطات السعودية أعلنت في وقت سابق عن عقوبات بحق كل من يتم ضبطه في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة دون تصريح حج، تشمل غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال سعودي (1890 دينارا أردنيا) ، وترحيل المخالفين المقيمين، والمنع من دخول المملكة، فضلا عن معاقبة كل من يتم ضبطه وهو ينقل المخالفين بالسجن مدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، (ما يعادل 9450 دينارا) ، ومصادرة وسيلة النقل البرية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:25

الفراية: الفرص متساوية لجميع الأردنيين .. وابنُ دوقرة كابن عبدون

10:16

وفيات الجمعة 24-5-2024

10:09

ضبط 84 حالة عمل أطفال بينهم 3 إناث في 2024

09:55

أونروا: حرب أخرى تمر في الضفة الغربية دون أن يلاحظها أحد

09:44

البنك الدولي: خطر الانهيار المالي الذي يهدد الحكومة الفلسطينية يتزايد

09:36

نمروقة تكشف تفاصيل نظام الموارد البشرية

09:29

لجنة التحقيق في تحطم طائرة رئيسي تكشف أسباب سقوط المروحية

05:31

مشاجرة مسلحة تنتهي بـ 3 قتلى في إسطنبول

04:28

وزير في المنزل الداخلية يتفقد عددًا من الوحدات الإدارية في الكرك

03:07

15 ميدالية ملونة  للمنتخابات الوطنية في البطولة العربية  للمصارعه تحت 17_ 23 عام

01:38

100 ألف مستخدم للباص سريع التردد بين عمان والزرقاء

23:13

الاردن يشارك في اجتماع اللجنة الاقليمية لمنطقة الشرق الاوسط لمنظمة الامم المتحدة للسياحة

وفيات
وفيات الجمعة 24-5-2024وفيات الخميس 23-5-2024وفيات الأربعاء 22-5-2024أبو هديب ينعى مدير المخابرات والوزير الأسبق نذير رشيدوفيات الثلاثاء 21-5-2024