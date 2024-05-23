وزيرة النقل تدعو للاستفادة من مركز الأردن الاستراتيجي بمجال النقل

وطنا اليوم:اكدت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني أهمية الاستفادة من المركز الاستراتيجي الذي يحظى به الاردن في مجال النقل، مؤكدة استعداد الوزارة لتسهيل إجراءات الاستثمار في مجال اللوجستيات وتبادل الخبرات في قطاع النقل البري.

ودعت التهتموني خلال رعايتها اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة للاتحاد العربي للنقل البري التي التأمت في عمان اليوم الخميس بحضور أمين عام الاتحاد وزير النقل الأسبق المهندس مالك حداد، ورئيس مجلس الإدارة للاتحاد العربي المهندس خالد الحقيل، ورئيسة قسم الاتحادات العربية في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية روان فاخوري، قطاعات النقل في العالم العربي الى التنسيق فيما بينها لتذليل عقبات النقل والاستفادة من تجارب بعضها.

وأكدت أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات التي قد تفضي الى تفاهمات تخدم التعاون العربي المشترك، وتعزز دور القطاع الخاص في مجال النقل البري وانعكاسه على انسيابية تبادل السلع بين الدول العربية، وتمتن التجارة البينية بتسهيل حركة الافراد والبضائع.

وثمنت التهتموني دور الاتحاد العربي للنقل البري في تنفيذ عدد من المبادرات لتحسين قطاع النقل في الوطن العربي وتحديث الإجراءات الجمركية وتبسيطها، من خلال التطبيق الجديد الذي ينوي الاتحاد العربي تفعيله بدعم من مجلس وزراء النقل العرب، مشيرة الى انه سيكون خطوة إيجابية في هذا القطاع لتسهيل التجارة البينية وحركة الركاب بين الدول العربية.

من جهته قال مالك حداد ان مثل هذه اللقاءات يساهم في تقريب وجهات النظر بين الشركات العاملة في النقل البري في العالم العربي، مشيرا الى ان الاتحاد العربي للنقل البري يعد مظلة عربية غايتها تبادل المعلومات وتسهيل الإجراءات بين شركات النقل العربية للوصول الى هدف تفعيل العمل العربي المشترك.

بدوره أشاد رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للنقل البري المهندس خالد الحقيل بالخطوات التي تقوم بها المملكة ووزارة النقل الأردنية من خلال المشاريع المطروحة المشار اليها في رؤية التحديث الاقتصادي ولجنة النقل للسياسات.

وناقش المشاركون في الاجتماعات تفعيل وتعزيز دور القطاع الخاص في النهوض بقطاع النقل العربي وآليات التعاون ورفع مذكرة بتوصيات وقرارات اجتماعات الاتحاد من خلال مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الى مجلس وزراء النقل العرب.

يذكر أن الاتحاد العربي للنقل البري هو هيئة عربية متخصصة بشؤون تنمية وتطوير وتنظيم وتكامل قطاع النقل البري في الوطن العربي، وأنشئ بموجب قرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية عام 1976 ويضم في عضويته عددا من الهيئات والمؤسسات والمنشآت والجمعيات والشركات العربية العاملة في مجال النقل البري من القطاع العام والخاص والمختلط والتعاوني.

ويعمل الاتحاد حالياً ضمن إطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ويتمتع بصفة العضو المراقب في مجلس وزراء النقل العرب، والمجلس الوزاري العربي السياحي، ويتخذ من عمَان مقراً دائما لأمانته العامة.