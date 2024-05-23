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الجيش ينفذ 3 إنزالات جوية لمساعدات على جنوب غزة بمشاركة دولية

23 مايو 2024
الجيش ينفذ 3 إنزالات جوية لمساعدات على جنوب غزة بمشاركة دولية

وطنا اليوم:نفّذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الخميس 23 أيار 2024، 3إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وغذائية استهدفت عدداً من المواقع جنوب قطاع غزة.
واشتملت الإنزالات الجوية على مساعدات إغاثية وإنسانية لمساندة الأهل في قطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.
وشاركت في عملية إنزال المساعدات طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، طائرة تابعة لجمهورية مصر العربية وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية.
وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة، وتجسيداً لروح التعاون والتعاضد بين أبناء الشعبين الشقيقين.
ووصل عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 97 إنزالاً جوياً، 250 إنزالاً جوياً بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.


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