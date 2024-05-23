وطنا اليوم:أعلنت شركة مياه اليرموك عن تأثر مناطق بلواء بني كنانة بالتزويد المائي يوم الأحد المقبل ، بسبب فصل التيار الكهربائي المبرمج .
وقالت الشركة في بيان اليوم الخميس ، ان المناطق المتأثرة تشمل ، يُبلا البلد ويبلا – طريق الرفيد وبلدة حبراص / الحي الغربي ، بسبب فصل التيار الكهريائي المبرمج من جانب شركة كهرباء اربد عن مناطق طريق سد الوحدة وبلدة اليرموك لغايات الصيانة وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمشتركين.
تأثر مناطق بلواء بني كنانة بالتزويد المائي الأحد المقبل
وطنا اليوم:أعلنت شركة مياه اليرموك عن تأثر مناطق بلواء بني كنانة بالتزويد المائي يوم الأحد المقبل ، بسبب فصل التيار الكهربائي المبرمج .