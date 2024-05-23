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تأثر مناطق بلواء بني كنانة بالتزويد المائي الأحد المقبل

23 مايو 2024
تأثر مناطق بلواء بني كنانة بالتزويد المائي الأحد المقبل

وطنا اليوم:أعلنت شركة مياه اليرموك عن تأثر مناطق بلواء بني كنانة بالتزويد المائي يوم الأحد المقبل ، بسبب فصل التيار الكهربائي المبرمج .
وقالت الشركة في بيان اليوم الخميس ، ان المناطق المتأثرة تشمل ، يُبلا البلد ويبلا – طريق الرفيد وبلدة حبراص / الحي الغربي ، بسبب فصل التيار الكهريائي المبرمج من جانب شركة كهرباء اربد عن مناطق طريق سد الوحدة وبلدة اليرموك لغايات الصيانة وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمشتركين.


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