تأثر مناطق بلواء بني كنانة بالتزويد المائي الأحد المقبل

وطنا اليوم:أعلنت شركة مياه اليرموك عن تأثر مناطق بلواء بني كنانة بالتزويد المائي يوم الأحد المقبل ، بسبب فصل التيار الكهربائي المبرمج .

وقالت الشركة في بيان اليوم الخميس ، ان المناطق المتأثرة تشمل ، يُبلا البلد ويبلا – طريق الرفيد وبلدة حبراص / الحي الغربي ، بسبب فصل التيار الكهريائي المبرمج من جانب شركة كهرباء اربد عن مناطق طريق سد الوحدة وبلدة اليرموك لغايات الصيانة وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمشتركين.