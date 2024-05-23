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تفاعل مع اصطياد جنديين في بيت حانون برصاصة واحدة

23 مايو 2024
تفاعل مع اصطياد جنديين في بيت حانون برصاصة واحدة

وطنا اليوم:نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الأربعاء 22 مايو/أيار 2024، مشاهد من قنص ثلاثة جنود إسرائيليين بينهم ضابط في بيت حانون شمالي قطاع غزة، فيما تفاعل نشطاء على مواقع التواصل مع اصطياد جنديين برصاصة واحدة بالعملية.
تظهر المشاهد التي عرضتها كتائب القسام، قيام أحد مقاتليها بقنص جنديين برصاصة واحدة، إلى جانب جندي ثالث تم قنصه بعدها.
كانت كتائب القسام، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أن مقاتليها تمكنوا من قنص ثلاثة جنود إسرائيليين في بيت حانون أقصى شمالي قطاع غزة.
في السياق ذاته، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 4 جراء انفجار عبوة ناسفة، ونيران قناصة في قطاع غزة.

تفاعل مع اصطياد جنديين برصاصة واحدة
نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلوا مع مشاهد القسام التي جاءت من بيت حانون التي زعم الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء المقاومة هناك مع بداية توغله البري في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
كما تفاعل النشطاء مع مشهد اصطياد جنديين برصاصة واحدة، خلال تنفيذ عملية قنص الجنود في بيت حانون.

الاحتلال أقر بإصابة 24 جندياً بمعارك بغزة
كان جيش الاحتلال كشف، الأربعاء 22 مايو/أيار 2024، عن إصابة 24 جندياً خلال الساعات الـ 24 الماضية، بمعارك مع المقاومة بغزة.
بحسب معطيات نشرها جيش الاحتلال على موقعه، فإن عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وصل إلى 3568 ارتفاعاً من 3543 أمس الثلاثاء.
كما أشارت إلى وصول عدد الجرحى بالمعارك البرية لـ 1776 ارتفاعاً من 1752 يوم أمس، ويرجح أن يكون الجندي الإضافي جرح قرب الحدود اللبنانية.
وفقاً لمعطيات الجيش الإسرائيلي، فإن الجنود الذين ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات هم: 29 بحالة خطيرة و171 بحالة متوسطة و59 بحالة طفيفة.
وطبقاً للمعطيات، فإن 631 جندياً وضابطاً قُتلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول بينهم 282 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

 


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