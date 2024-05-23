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توقف بعض خدمات الأحوال المدنية مؤقتا غدا الجمعة

23 مايو 2024
توقف بعض خدمات الأحوال المدنية مؤقتا غدا الجمعة

وطنا اليوم:أعلنت دائرة الأحوال المدنية والجوازات، عن توقف مؤقت لخدماتها في مكاتب دائرة الأحوال المدنية والجوازات، ومراكز الخدمات الحكومية الشاملة، وكذلك خدمات الدائرة في السفارات الأردنية خارج المملكة، والخدمات الإلكترونية التي تقدمها الدائرة عبر موقعها الإلكتروني، وتطبيق “سند”.
وقالت الدائرة في بيان صحفي اليوم الخميس، إن التوقف عن تقديم الخدمات سيكون اعتبارا من الساعة الثالثة عصرا، وحتى الساعة السابعة مساء من يوم غد الجمعة.

وأوضحت الدائرة أن التوقف المؤقت جاء لغايات التحديث على البنية التحتية، والشبكة لدائرة الأحوال المدنية والجوازات، ضمن خطة أعمال التحديث والتطوير المستمر لتحسين كفاءة وجودة تقديم الخدمات


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