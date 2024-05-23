عيد الاستقلال: دعوة للشباب والشابات للعمل الدؤوب وتحمل المسؤولية الوطنية

ا د هاني الضمور

عيد الاستقلال في الأردن ليس مجرد مناسبة نحتفل بها، بل هو رمز للفخر والوحدة والعمل المستمر. في هذا اليوم، نستذكر تضحيات أجدادنا وبطولاتهم التي منحتنا حرية واستقلال وطننا، ونجدد العهد لنواصل مسيرة البناء والتقدم.

إلى شباب وشابات الأردن، أنتم أمل الأمة ومحركها نحو المستقبل. في عيد الاستقلال، أدعوكم إلى أن تجعلوا من حب الوطن فعلًا ومسؤولية. الانتماء للوطن ليس شعورًا فقط، بل هو عمل مستمر ودؤوب من أجل الدفاع عن قضاياه الوطنية وبنائه وتطويره.

تستطيعون كشباب وشابات أن تكونوا قادة التغيير الإيجابي في مجتمعكم. بالإبداع والابتكار، يمكنكم تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية. العالم مليء بالفرص، وأنتم قادرون على المنافسة والتفوق إذا ما تسلحتم بالعلم والإرادة.

في هذا اليوم العظيم، نحتفل بما حققناه ونتطلع إلى المستقبل بعزم وإصرار. نجدد العهد للوطن بأن نبقى مخلصين له، وأن نعمل بجد وتفانٍ لتحقيق الرقي والتقدم. فلنكن مثالًا في الالتزام والمسؤولية، ولنستمر في حمل شعلة الأمل والعمل لبناء مستقبل يليق بالأردن الحبيب.

ندعوكم إلى الاستمرار في تحمل المسؤولية والعمل الدؤوب، وإلى الاستعداد الدائم للدفاع عن قضايا الوطن. إن حب الوطن يتجسد في التفاني والإخلاص في العمل، وفي الاستعداد للتضحية من أجله. عيد الاستقلال هو عيد لكل أردني وأردنية يحبون وطنهم ويعملون من أجل رفعته وعزته.

حفظ الله الأردن ملكًا وشعبًا، وأدام عليه نعمة الأمن والأمان، وجعلكم دائمًا شعلة تضيء دروب المستقبل.