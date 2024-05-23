بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. آراء واقلام

عيد الاستقلال: دعوة للشباب والشابات للعمل الدؤوب وتحمل المسؤولية الوطنية

23 مايو 2024
عيد الاستقلال: دعوة للشباب والشابات للعمل الدؤوب وتحمل المسؤولية الوطنية

ا د هاني الضمور
عيد الاستقلال في الأردن ليس مجرد مناسبة نحتفل بها، بل هو رمز للفخر والوحدة والعمل المستمر. في هذا اليوم، نستذكر تضحيات أجدادنا وبطولاتهم التي منحتنا حرية واستقلال وطننا، ونجدد العهد لنواصل مسيرة البناء والتقدم.

إلى شباب وشابات الأردن، أنتم أمل الأمة ومحركها نحو المستقبل. في عيد الاستقلال، أدعوكم إلى أن تجعلوا من حب الوطن فعلًا ومسؤولية. الانتماء للوطن ليس شعورًا فقط، بل هو عمل مستمر ودؤوب من أجل الدفاع عن قضاياه الوطنية وبنائه وتطويره.

تستطيعون كشباب وشابات أن تكونوا قادة التغيير الإيجابي في مجتمعكم. بالإبداع والابتكار، يمكنكم تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية. العالم مليء بالفرص، وأنتم قادرون على المنافسة والتفوق إذا ما تسلحتم بالعلم والإرادة.

في هذا اليوم العظيم، نحتفل بما حققناه ونتطلع إلى المستقبل بعزم وإصرار. نجدد العهد للوطن بأن نبقى مخلصين له، وأن نعمل بجد وتفانٍ لتحقيق الرقي والتقدم. فلنكن مثالًا في الالتزام والمسؤولية، ولنستمر في حمل شعلة الأمل والعمل لبناء مستقبل يليق بالأردن الحبيب.

ندعوكم إلى الاستمرار في تحمل المسؤولية والعمل الدؤوب، وإلى الاستعداد الدائم للدفاع عن قضايا الوطن. إن حب الوطن يتجسد في التفاني والإخلاص في العمل، وفي الاستعداد للتضحية من أجله. عيد الاستقلال هو عيد لكل أردني وأردنية يحبون وطنهم ويعملون من أجل رفعته وعزته.

حفظ الله الأردن ملكًا وشعبًا، وأدام عليه نعمة الأمن والأمان، وجعلكم دائمًا شعلة تضيء دروب المستقبل.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:25

الفراية: الفرص متساوية لجميع الأردنيين .. وابنُ دوقرة كابن عبدون

10:16

وفيات الجمعة 24-5-2024

10:09

ضبط 84 حالة عمل أطفال بينهم 3 إناث في 2024

09:55

أونروا: حرب أخرى تمر في الضفة الغربية دون أن يلاحظها أحد

09:44

البنك الدولي: خطر الانهيار المالي الذي يهدد الحكومة الفلسطينية يتزايد

09:36

نمروقة تكشف تفاصيل نظام الموارد البشرية

09:29

لجنة التحقيق في تحطم طائرة رئيسي تكشف أسباب سقوط المروحية

05:31

مشاجرة مسلحة تنتهي بـ 3 قتلى في إسطنبول

04:28

وزير في المنزل الداخلية يتفقد عددًا من الوحدات الإدارية في الكرك

03:07

15 ميدالية ملونة  للمنتخابات الوطنية في البطولة العربية  للمصارعه تحت 17_ 23 عام

01:38

100 ألف مستخدم للباص سريع التردد بين عمان والزرقاء

23:13

الاردن يشارك في اجتماع اللجنة الاقليمية لمنطقة الشرق الاوسط لمنظمة الامم المتحدة للسياحة

وفيات
وفيات الجمعة 24-5-2024وفيات الخميس 23-5-2024وفيات الأربعاء 22-5-2024أبو هديب ينعى مدير المخابرات والوزير الأسبق نذير رشيدوفيات الثلاثاء 21-5-2024