مبادرة أردنية في الأمم المتحدة لدعم الأونروا

وطنا اليوم:نظراً لما تواجهه من تحديات سياسية ومالية، أطلق مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير محمود ضيف الله الحمود، الأربعاء، مبادرة التزام مشتركة مع الكويت وسلوفينيا وفلسطين لدعم عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

وأكد الحمود للصحافة في نيويورك، في تصريحات نيابة عن الأردن والدول التي شاركت في المبادرة، أهمية دور الأونروا الحيوي الذي تلعبه في أماكن عملها.

وقال الحمود، حيث اصطفّ بجانبه عشرات السفراء الأعضاء بالأمم المتحدة المؤيدين للمبادرة، إن قرار إطلاق مبادرة التزام مشترك للأونروا هي متابعة لاجتماع مجلس الأمن في نيسان الماضي واجتماع الجمعية العامة في آذار، بالإضافة إلى رسالة المفوض العام للأونروا التي بعثها للجمعية العامة في شباط الماضي.

وأشار الحمود إلى أن للأونروا وحسب التفويض الذي أقرته الجمعية العامة، دورا حيويا في تقديم المساعدات المنقذة للحياة وخدمات التنمية البشرية لأجيال من لاجئي فلسطين في فلسطين المحتلة والأردن وسوريا ولبنان”، مضيفا “أننا نؤمن بأن من المهم على الدول أن تعيد التأكيد على دعمها للدور، الذي لا غنى عنه، وتقوم به الأونروا في تقديم المساعدة والإغاثة وإرسال رسالة قوية من الدعم السياسي لها”.

وأوضح الحمود أن “الالتزام المشترك سيتناول عدة جوانب من دور الأونروا في غزة والاستقرار الإقليمي إلى أزمتها المالية، والمسائل المتعلقة بمبدأ الحياد، والاعتراف بالجهود الدؤوبة التي يبذلها موظفو الأونروا، وأهمية التعاون مع الوكالة وجوانب أخرى”.

وأعرب الحمود عن أمله بأن “تحظى المبادرة بدعم قوي”، مشيرا إلى إرسال رسالة إلى أعضاء الأمم المتحدة للانضمام إلى المبادرة.

وأضاف “أننا نغتنم هذه الفرصة، كي نؤكد من جديد، في ظل هذه التحديات الصعبة والظروف المأساوية، التزامنا الراسخ بالحل العادل لقضية فلسطين، بما في ذلك لاجئو فلسطين، وتحقيق السلام العادل الدائم الشامل في المنطقة بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وحل الدولتين حسب خطوط ما قبل الرابع من حزيران 1967”.