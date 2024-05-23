إفتتاح حديقة مرورية في مدرسة الأميرة عالية بنت الحسين في المفرق

وطنا اليوم_

– أفتتحت في مدرسة الأميرة عالية بنت الحسين الثانوية للبنات، اليوم الأربعاء، الحديقة المرورية التي نفذتها مؤسسة ولي العهد، بالمحافظة، بالتعاون مع الشرطة المجتمعية والمعهد المروري الأردني ومديرية تربية وتعليم المفرق.

وأعربت مديرة المدرسة سحر العموش خلال حفل الإفتتاح الذي حضره مدير شرطة محافظة المفرق العقيد محمد الرواشدة عن شكرها وتقديرها للجهات القائمة على إنشاء الحديقة المرورية والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المروري لدى الطلبة.

وأشتمل الحفل على عرض إلكتروني باللغة الإنجليزية عن السلامة المرورية وعرض مسرحي ومحاضرات توعوية للطالبات وتكريم المشاركين والجهات الداعمة.