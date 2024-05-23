تربية عجلون تحتفل بعيد الإستقلال

وطنا اليوم_

– أحتفلت مديرية التربية والتعليم في محافظة عجلون، اليوم الأربعاء، بعيد الإستقلال واليوبيل الفضي بمرور 25 عامًا على تولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستور اليوم في قاعة المركز الثقافي.

وقال محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف الذي رعى الإحتفال الوطني الكبير الذي إقامته المديرية، إن الإستقلال عنوان السيادة الحرة، حيث وصل الأردن إلى مكانة مرموقة بحكمة وجهد القيادة الهاشمية، مشيرًا إلى أن الأردنيين بنوا وطنًا نموذجيًا تحتذى به دول المنطقة.

وبين أن الحفل جاء ليعبر عن مسيرة الأردن واليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، والإنجازات التي تحققت في ظل القيادة الهاشمية.

وأعرب مدير التربية والتعليم لمحافظة عجلون الدكتور إبراهيم المحاسنه، عن إعتزازه بإنجازات الأردن، وقال إن جلالة الملك عبدالله الثاني صان المنجزات، وقاد الأردن إلى مواقع متقدمة على خارطة التطور العالمي.

وأشار إلى أن القدس والقضية الفلسطينية كانت على الدوام على رأس سلم أولويات جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي يؤكد دومًا على ضرورة حل القضية الفلسطينية وإقامة سلام شامل وعادل، ولم يألو جلالته جهدًا في الوقوف إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، فقد جاب جلالته العالم وهو يدعو إلى ضرورة وقف الحرب على غزة وتأمين المساعدات.

وأشتمل الإحتفال الذي حضره رئيس مجلس المحافظة عمر المومني ورئيس مجلس التطوير التربوي الصحفي علي القضاة ومديري الدوائر الرسمية وأعضاء مجلس المحافظة والأسرة التربوية وفاعليات شعبية والكشافة والمرشدات على فقرات وطنية فنية وفكلورية لمدارس عنجره الثانوية للبنين وخوله بنت الأزور والكرامة الأساسية وعين جنا الثانوية للبنات وحي صبايا ورماح الإسلام وسكتش مسرحي لمدرسة عجلون الثانوية للبنين ومركز زها عرض خاص عن بيتك ودبكة شعبية وزغروده لمدرستي عثمان بن عفان وفاطمة الزهراء، كما تم عرض فيديو لمبادرة لمدرستي انتمي من إعداد قسم النشاطات.

وفي ختام الإحتفال، كرم محافظ عجلون ومدير التربية عددًا من الداعمين للأنشطة التربوية والمدارس المشاركة بالإحتفال.