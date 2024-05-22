القوات الخاصة المشاركة بتمرين الأسد المتأهب 2024 تنفذ قفزة الصداقة..

وطنا اليوم_

– نفذت القوات الخاصة (CJSOTF) المشاركة في التمرين العسكري المشترك “الأسد المتأهب 2024″، اليوم الأربعاء، قفزة الصداقة المشتركة، بحضور مدير التدريب العسكري وعدد من ضباط الدول المشاركة.

وأشتملت الفعالية على تنفيذ القفز العادي والقفز الحر بإستخدام مظلات من نوع MC6 و10T، وبمشاركة 127 قافز في فعالية القفز العادي، إضافةً إلى 32 قافز بفعالية القفز الحر من الأردن، أمريكا، اليونان، قبرص، إضافةً إلى إيطاليا.

وتأتي هذه القفزة التي تنفذ من خلال مكون القوات الخاصة بهدف تعزيز التشاركية ورفع مستوى المواءمة العملياتية بهدف تعزيز أواصر التعاون بين الدول المشاركة، وضمن إطار تبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة في مجال العمليات التقليدية وغير التقليدية.

يشار إلى أن التمرين العسكري المشترك الأسد المتأهب 2024، هو أحد أهم التمارين المشتركة والذي ينفذ دوريًا مع الدول الصديقة والشقيقة خلال الفترة من 12-23 أيار، لتعزيز تبادل الخبرات العسكرية بين الأطراف المشاركة وتحقيق الإنسجام في العمل المشترك بينهم.

وفي سياق متصل، نفذت وحدة الإصابات والحوادث بمدينة الحسين الطبية، اليوم، تمرين إخلاء وهمي في طوارئ مدينة الحسين الطبية، وذلك ضمن إستمرار فعاليات “الأسد المتأهب 2024”.

وأشتملت فرضية التمرين على التعامل مع الإصابات الجماعية في أرض الحدث وإخلائها إلى طوارئ مدينة الحسين الطبية، إضافةً إلى التعامل مع إصابات جسدية مباشرة، وإصابات تلوث كيميائي وبيولوجي من قبل 10 فرق متخصصة من مرتبات مدينة الحسين الطبية.

ويأتي هذا التمرين للتأكد من جاهزية مرتبات وحدة الإصابات والحوادث للتعامل مع الحالات الطارئة في بيئة العمل وخارجها، والتي تستدعي عمليات الإخلاء.