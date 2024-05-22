البنك الأردني الكويتي ومصرف بغداد الراعي الماسي لفعاليات المنتدى الاقتصادي للشراكات المالية والصناعية والتجارية بين العراق والأردن والمنطقة

وطنا اليوم:قام البنك الأردني الكويتي ومصرف بغداد (شركة تابعة ) بتقديم الرعاية الماسية المنتدى الاقتصادي للشراكات المالية والصناعية والتجارية بين العراق والأردن والمنطقة الذي عقد يومي 5-6/5/2024 في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات – البحر الميت، تحت عنوان” فرص الاستثمار والتحديات”، بمشاركة واسعة من المستثمرين وأصحاب الأعمال وشركات البلدين، ودول أخرى. وبتنظيم من مجلس الأعمال العراقي في الأردن. حيث يعد المنتدى الاقتصادي والذي يشمل مؤتمر ومعرض للشراكات المالية والصناعية والتجارية بين الأردن والعراق والمنطقة، منصة متخصصة لاستكشاف القضايا الاقتصادية والتمويلية المتصلة بالاستثمار، مع التركيز على تقديم تحليل شامل للساحة الاستثمارية في العراق والأردن. يتمحور النقاش حول المناخ المالي والاقتصادي، وآليات التطوير للبنية التحتية.

وقد افتتح أعمال المنتدى معالي وزيرة الاستثمار خلود السقاف، مندوبةً عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وشارك بالمنتدى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية العراقية الدكتور كامل الدليمي، ممثلا للرئيس العراقي، ووزراء من الأردن والعراق وأصحاب أعمال ومستثمرون وشركات عربية وأجنبية.

وينظم المجلس المنتدى بالتعاون مع اتحاد رجال الأعمال العرب، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار ومؤسسة التمويل الدولية التابعتين لمجموعة البنك الدولي، وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج)، ورابطة المصارف العراقية الخاصة وجمعية البنوك الأردنية، بمشاركة المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، والمناطق الحرة والتنموية الأردنية.

وأكدت السقاف على تماسك العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والجهود المبذولة لتطويرها في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية، وذلك تجسيدًا لرؤية وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، لتحقيق أقصى استفادة من الفرص المتاحة والعمل على تعزيز التكامل في العديد من القطاعات.

وقد أقيمت على هامش المنتدى لقاءات ثنائية بين المشاركين ومعرض للشركات لعرض منتجاتها وخدماتها والتطور الذي وصلت إليه أمام شريحة متخصصة وفتح قنوات توزيع جديدة ما يسهم بزيادة مبادلات البلدين التجارية وتوسيع قاعدة السلع المتبادلة بينهما.

هذا وقد تواجد البنك الأردني الكويتي ومصرف بغداد خلال المؤتمر بجناحين لهما عرضا من خلالهما خدماتهما ومنتجاتهما على الحضور والزوار والمهتمين، حيث جاءت رعاية البنك لهذا الحدث للسنة الثانية على التوالي مسؤوليته الاجتماعية في دعم المنتديات والمؤتمرات والفعاليات الاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز التكامل الإقليمي من خلال بناء الترابط الاقتصادي وتعزيز التعاون في مختلف القطاعات وبناء شراكات طويلة الأمد وخلق شراكات مستدامة وتعميق التفاهم المتبادل بين الدول المشاركة وبناء رؤية مشتركة لمستقبل الازدهار الاقتصادي والتنمية في المنطقة.