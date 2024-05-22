الملكة تلتقي عدداً من سيدات عيرا ويرقا

وطنا اليوم:التقت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم في قضاء عيرا ويرقا بمحافظة البلقاء مع عدد من سيدات المنطقة.

وفي مستهل اللقاء رحبت السيدة حكمات العبادي (أم راشد) صاحبة مشروع أطايب عيرا بجلالة الملكة رانيا العبدالله، وعبرت عن فخر سيدات المنطقة بجلالتها وما تقوم به من جهود ومبادرات في جميع أنحاء المملكة.

وتبادلت جلالتها الحديث مع السيدات عن أحوالهن وأحوال أسرهن، واستمعت إلى شرح عن مشروع أطايب عيرا الذي يستثمر في الميزات التي تتوفر في المنطقة ويعكس الموروثات الشعبية.