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الهيئة المستقلة: لن يسمح لأي جهة بمخالفة القانون في الانتخابات النيابية

22 مايو 2024
الهيئة المستقلة: لن يسمح لأي جهة بمخالفة القانون في الانتخابات النيابية

وطنا اليوم:أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، أن رؤساء اللجان هم الأساس في نجاح الانتخابات، مشددا على ضرورة التعامل بدقة ووفقا للقانون والتعليمات الصادرة عن الهيئة، التي تعد المعيار الأساسي في هذه العملية.
وبين خلال لقائه اليوم الأربعاء، رؤساء لجان الانتخاب للانتخابات النيابية 2024 في جميع دوائر المملكة، في مبنى الهيئة، أنه لن يسمح لأي جهة بمخالفة القانون، مشيرا إلى أهمية العمل المشترك لتحقيق انتخابات عادلة ومتساوية بين الجميع.
وجرى خلال اللقاء التركيز على تفعيل وتسهيل قنوات الاتصال بين الهيئة المستقلة للانتخاب واللجان الانتخابية من خلال تعيين 18 منسقا من موظفي الهيئة في 18 دائرة انتخابية لتعزيز الشراكة والتعاون وبذل أقصى الجهود لضمان انتخابات حرة ونزيهة.


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