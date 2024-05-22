62 شهيدا بـ6 مجازر خلال 24 ساعة في غزة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة،وصل منها للمستشفيات 62 شهيدا، و 138 إصابة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي، إنه “لا يزال عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

وأفادت بارتفاع “حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى (35٫709) شهيدا و (79٫990) إصابة منذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر الماضي.

ودعت الوزارة “ذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة لضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر موقع الوزارة الإلكتروني، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة”.