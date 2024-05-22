بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

6 غارات أميركية بريطانية على مطار الحديدة باليمن

22 مايو 2024
6 غارات أميركية بريطانية على مطار الحديدة باليمن

وطنا اليوم:أفادت قناة “المسيرة” التابعة لحركة “أنصار الله” الحوثية، اليوم الأربعاء، بأن قصفا أمريكيا بريطانيا استهدف مطار الحديدة الدولي في غرب اليمن.
الطيران الأمريكي والبريطاني يشن 6 غارات على مطار الحديدة غرب اليمناليمن.. الإعلام الحربي التابع للحوثيين ينشر فيديو إسقاط المسيرة الأمريكية “MQ9” في محافظة البيضاء
وحسب القناة فإن الطيران الأمريكي والبريطاني شن 6 غارات على مطار الحديدة، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل بشأن الأضرار المادية أو البشرية.
والحديدة مطلة على البحر الأحمر، وهي إحدى أهم محافظات اليمن، كونها تحوي مطارا دوليا، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.
وينفذ الحوثيون في اليمن منذ نوفمبر الماضي، هجمات في البحر الأحمر على سفن إسرائيلية أو متوجهة إلى إسرائيل، “دعما ونصرة للشعب الفلسطيني ولغزة”.
وردا على ذلك شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين، حيث شنت الطائرات الأمريكية والبريطانية ضربات عدة على مناطق متفرقة في اليمن، فيما ينفذ الجيش الأمريكي بين الحين والآخر، مهمات بشكل منفصل عن أي تحالف بحري بالمنطقة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:19

مؤسسات رسمية ومجتمعية تحتفل بعيد الاستقلال الـ78

11:02

جيش الاحتلال يزعم انتشال جثث 3 محتجزين في غزة

10:56

المنتخب الوطني للمصارعة يظفر بكأس المركز الأول للبطولة العربية

10:53

أورنج الأردن تحتفي بعيد الاستقلال بتغيير اسم شبكتها

10:25

الفراية: الفرص متساوية لجميع الأردنيين .. وابنُ دوقرة كابن عبدون

10:16

وفيات الجمعة 24-5-2024

10:09

ضبط 84 حالة عمل أطفال بينهم 3 إناث في 2024

09:55

أونروا: حرب أخرى تمر في الضفة الغربية دون أن يلاحظها أحد

09:44

البنك الدولي: خطر الانهيار المالي الذي يهدد الحكومة الفلسطينية يتزايد

09:36

نمروقة تكشف تفاصيل نظام الموارد البشرية

09:29

لجنة التحقيق في تحطم طائرة رئيسي تكشف أسباب سقوط المروحية

05:31

مشاجرة مسلحة تنتهي بـ 3 قتلى في إسطنبول

وفيات
وفيات الجمعة 24-5-2024وفيات الخميس 23-5-2024وفيات الأربعاء 22-5-2024أبو هديب ينعى مدير المخابرات والوزير الأسبق نذير رشيدوفيات الثلاثاء 21-5-2024