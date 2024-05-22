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الجازي يُقدِّم التَّعازي بوفاة الرَّئيس الإيراني ووزير الخارجيَّة ومرافقيهما

22 مايو 2024
الجازي يُقدِّم التَّعازي بوفاة الرَّئيس الإيراني ووزير الخارجيَّة ومرافقيهما

وطنا اليوم:مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثَّاني، قدَّم وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي في طهران اليوم الأربعاء، التَّعازي بوفاة فخامة الرَّئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجيَّة حسين أمير عبداللهيان ومرافقيهما، في حادث سقوط الطَّائرة المروحيَّة التي كانوا يستقلُّونها.
ونقل الجازي تعازي جلالة الملك والحكومة إلى رئيس الجمهوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة المؤقَّت محمد مخبر وإلى قيادات الحكومة الإيرانيَّة؛ مُعرِباً عن التَّضامن مع الأشقاء الإيرانيين في هذا الظَّرف الصَّعب.
ورافق الجازي لدى تقديمه التَّعازي أمين عام وزارة الخارجيَّة وشؤون المغتربين للشُّؤون الدِّبلوماسيَّة والمغتربين السَّفير ماجد القطارنة، والقائم بالأعمال بالإنابة في طهران، وطاقم السَّفارة الأردنيَّة هناك.


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