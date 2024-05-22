بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

وظائف شاغرة لدى جامعة فيلادلفيا

22 مايو 2024
وظائف شاغرة لدى جامعة فيلادلفيا

وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين :
مسجل /دائرة القبول و التسجيل
وفقاً للشروط التالية :
أن يكون المتقدم للوظيفة أردني الجنسية.
حاصل على درجة البكالوريوس بإحدى تخصصات الحاسوب بتقدير لا يقل عن جيد جداً.
الأولوية لمن لديه خبره في نفس المجال .
على من تتوفر لديه الشروط المذكورة أعلاه تقديم الطلب الكترونياً على موقع جامعة فيلادلفيا /وظائف ادارية

https://www.philadelphia.edu.jo/ar/job-vacancies

علما أن آخر موعد لتقديم الطلبات, نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 29/5/2024 .
كما تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين :
موظف لوازم /دائرة اللوازم
وفقاً للشروط التالية
أن يكون المتقدم للوظيفة أردني الجنسية .
حاصل على درجة البكالوريوس بإحدى التخصصات الإدارية بتقدير لا يقل عن جيد.
خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في دائرة اللوازم.
على من تتوفر لديه الشروط المذكورة أعلاه تقديم الطلب الكترونياً على موقع جامعة فيلادلفيا /وظائف ادارية .

https://www.philadelphia.edu.jo/ar/job-vacancies

علما أن آخر موعد لتقديم الطلبات, نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 29/5/2024


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:25

الفراية: الفرص متساوية لجميع الأردنيين .. وابنُ دوقرة كابن عبدون

10:16

وفيات الجمعة 24-5-2024

10:09

ضبط 84 حالة عمل أطفال بينهم 3 إناث في 2024

09:55

أونروا: حرب أخرى تمر في الضفة الغربية دون أن يلاحظها أحد

09:44

البنك الدولي: خطر الانهيار المالي الذي يهدد الحكومة الفلسطينية يتزايد

09:36

نمروقة تكشف تفاصيل نظام الموارد البشرية

09:29

لجنة التحقيق في تحطم طائرة رئيسي تكشف أسباب سقوط المروحية

05:31

مشاجرة مسلحة تنتهي بـ 3 قتلى في إسطنبول

04:28

وزير في المنزل الداخلية يتفقد عددًا من الوحدات الإدارية في الكرك

03:07

15 ميدالية ملونة  للمنتخابات الوطنية في البطولة العربية  للمصارعه تحت 17_ 23 عام

01:38

100 ألف مستخدم للباص سريع التردد بين عمان والزرقاء

23:13

الاردن يشارك في اجتماع اللجنة الاقليمية لمنطقة الشرق الاوسط لمنظمة الامم المتحدة للسياحة

وفيات
وفيات الجمعة 24-5-2024وفيات الخميس 23-5-2024وفيات الأربعاء 22-5-2024أبو هديب ينعى مدير المخابرات والوزير الأسبق نذير رشيدوفيات الثلاثاء 21-5-2024