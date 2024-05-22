وظائف شاغرة لدى جامعة فيلادلفيا

وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين :

مسجل /دائرة القبول و التسجيل

وفقاً للشروط التالية :

أن يكون المتقدم للوظيفة أردني الجنسية.

حاصل على درجة البكالوريوس بإحدى تخصصات الحاسوب بتقدير لا يقل عن جيد جداً.

الأولوية لمن لديه خبره في نفس المجال .

على من تتوفر لديه الشروط المذكورة أعلاه تقديم الطلب الكترونياً على موقع جامعة فيلادلفيا /وظائف ادارية

https://www.philadelphia.edu.jo/ar/job-vacancies

علما أن آخر موعد لتقديم الطلبات, نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 29/5/2024 .

كما تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين :

موظف لوازم /دائرة اللوازم

وفقاً للشروط التالية

أن يكون المتقدم للوظيفة أردني الجنسية .

حاصل على درجة البكالوريوس بإحدى التخصصات الإدارية بتقدير لا يقل عن جيد.

خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في دائرة اللوازم.

على من تتوفر لديه الشروط المذكورة أعلاه تقديم الطلب الكترونياً على موقع جامعة فيلادلفيا /وظائف ادارية .

https://www.philadelphia.edu.jo/ar/job-vacancies

علما أن آخر موعد لتقديم الطلبات, نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 29/5/2024