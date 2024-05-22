الملك يستقبل سلطان عمان لدى وصوله إلى الأردن في زيارة دولة

وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، لدى وصوله مطار ماركا في زيارة دولة إلى الأردن تستمر يومين.

وتأتي زيارة سلطان عُمان للأردن تلبية لدعوة من جلالة الملك عبدالله الثاني، وتأكيد على أواصر الإخاء المتبادل والعلاقات المتجذرة القائمة بين سلطنة عُمان والمملكة الأردنية الهاشمية.

ومن المقرر أن يبحث جلالة الملك وسلطان عُمان خلال الزيارة مسارات التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات وفرص تنميتها وتطويرها بما يخدم مصالحهما وتطلعاتهما، وكذلك التشاور حول مختلف القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليميّة والدوليّة، والتنسيق بينهما فيما يتعلق بالموضوعات التي تسهم في تعزيز العمل العربي المشترك.