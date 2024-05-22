نفاع . الاعتراف بدولة فلسطين قرار جريء وتاريخي لاجبار إسرائيل المضي بحل الدولتين

وطنا اليوم:رحب امين عام حزب عزم المهندس زيد نفاع بقرار إسبانيا والنرويج وأيرلندا الاعتراف بالدولة الفلسطينية هذا الإعتراف والتحول التاريخي بمعناه القانوني والسياسي يكمن في كونه ترجمة حقيقية ومهمة لحق الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير مصيره بكل حرية ونيل حقوقة كاملة بنيل حقوقة كاملة ضمن سلام دائم وعادل وشامل على أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ومن ثم الحق باختيار نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي عن طريق مؤسساته الشرعية والدستورية وفق ما نصت عليه مبادئ القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة.

وأكد أمين عام حزب عزم المهندس زيد نفاع أن قرار الدول الثلاث الاعتراف بدولة فلسطينية يجسد أعلى قيم العدالة والحق ويشكل ضغطا متصاعدا على إسرائيل لإنهاء احتلالها وقبول حل الدولتين وفق حدود ١٩٦٧.

وطالب نفاع كافة دوله العالم الاعتراف بدولة فلسطين وحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته دون شروط أو قيود بما يحقق قرارات الشرعية الدولية مشيدا بالدور التاريخي المشرف للدولة الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني تجاة القضية الفلسطينية والقدس وجهودة الكبيرة في المحافل الدولية لخدمة الحق الفلسطيني باقامة دولتة ونيل كافة متطلبات السلام العادل والشامل.

وبين نفاع أن هذا الاعتراف

يعزز من الوجود الشرع القانوني لدولة فلسطين على الساحة الدولية ويفتح الطريق أمام انضمامها الكامل للمنظمات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية بما يشكل هزيمة نكراء لكل المحاولات الإسرائيلية باعاقة قرارات الأمم المتحدة وتاكيدا على العزلة السياسية لإسرائيل بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة الذي تجاوز كل القيم الإنسانية والاخلاقية والقانونية وتجاوز كل مبادئ العدالة والقانون الدولي في ظل صمت مطبق من المجتمع الدولي.