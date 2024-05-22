الاستهلاكية المدنية تخفض أسعار أكثر من 370 سلعة

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن تخفيضات وعروض ترويجية على أكثر من 370 سلعة غذائية وغير غذائية، اعتباراً من غد الخميس وحتى مساء الاثنين الرابع من حزيران المقبل، بنسب تتراوح بين 8 – 50 بالمئة.

وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة، في بيان اليوم الأربعاء، إن العروض والتخفيضات متوفرة في جميع أسواق المؤسسة البالغ عددها 69 والمنتشرة بمحافظات وألوية المملكة بكميات كبيرة تلبي حاجة المستهلكين، داعياً الراغبين بالاستفادة من هذه العروض والتخفيضات إلى الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على موقع الفيسبوك، للاطلاع على تفاصيل الأصناف والأسعار.

وأشار إلى أنه يمكن للمستهلكين في العاصمة عمان الطلب من خلال المتجر الإلكتروني، عبر الرابط (www.jcsccshop.gov.jo) أو من خلال تطبيق المؤسسة على (أندرويد و IOS) تحت اسم “متجر المؤسسة المدنية”.

وأكد القضاة، أن التخفيضات تأتي استمرارا لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الأسعار.

وأضاف، إن المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية أساساً لشراء السلع وبيعها، لافتاً إلى أن جميع المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها في الأسواق.

ودعا المواطنين إلى تقديم اقتراحاتهم وملاحظاتهم من خلال التواصل عبر قنوات الاتصال الرسمية التالية، الخط الساخن 4885843، صفحة المؤسسة على الفيسبوك، التواصل مباشرة مع مدير السوق/ خدمة الجمهور، صناديق الاقتراحات والشكاوى الموجودة على مداخل الأسواق، الموقع الإلكتروني للمؤسسة.