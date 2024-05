تخريج الموسم العاشر من برنامج BIG by Orange من أورنج الأردن واستقبال الموسم الحادي عشر

وطنا اليوم:للعام التاسع على التوالي وللموسم الحادي عشر تواصل أورنج الأردن جهودها المتواصلة لتوفير بيئة حاضنة للرياديين، حيث أسدلت الستار على الموسم العاشر من BIG by Orange فيما افتتحت الموسم الحادي عشر وذلك الأسبوع الماضي في ملتقى الابتكار، بحضور الخريجين والمنضمين الجدد وممثلين عن وسائل الصحافة والإعلام.

وعلى مدار السنوات التسع الماضية، أسهمت أورنج الأردن في تعزيز المشهد الريادي في الأردن من خلال تقديم دعم متكامل للرياديين المشاركين في المواسم المختلفة يتضمن التدريب والتشبيك والتعريف بكيفية استقطاب الاستثمارات وغيرها من المجالات وذلك على مدار أكثر من 200 فعالية وحدث استقطبت أبرز الخبراء وأسهمت في مساعدة 55 شركة ناشئة على الانطلاق في رحلتها بأمان ونجاح.

وكانت أورنج دائماً مع المشاركين وجزءاً من إنجازاتهم، فقد سجل عدد من الشركات الناشئة العشر ضمن الموسم العاشر إنجازات عديدة في مختلف المجالات على المستويين المحلي والإقليمي، كما قدمت أورنج نموذجاً يحتذى في كيفية تكامل برامجها من خلال تضافر الجهود بين بعض الشركات الناشئة وعدد من برامج الشركة الأخرى.

في هذا السياق على سبيل المثال، قدمت شركة Jusoor Labs فرصاً وظيفية لعدد من خريجي أكاديمية البرمجة فيما استطاعت شركات مثل Baladoor، وFinesea، وEduHax، وQiuqClaim، وTalentSpace توسيع نطاق أعمالها على المستوى الإقليمي.

وأشادت أورنج الأردن بالأفكار المبتكرة للرياديين والتي تخدم عدداً من القطاعات الحيوية وتوفر فرص عمل لأبناء المجتمعات المحلية ما يسهم في دعم مسيرة النمو الاقتصادية.

كما أكدت بأن الرياديين على وشك بدء رحلة مميزة مع BIG by Orange الذي يقدم لهم دعماً متكاملاً يمكنهم من بلورة أفكارهم وتطويرها وتنفيذها لتنضم إلى الشركات ذات الطابع التكنولوجي التي تثري القطاع في الأردن.

وتخلل الحدث استعراض لأبرز مشاريع الموسم العاشر بالإضافة إلى تسليط الضوء على إنجازات BIG by Orange والترحيب بالمشاريع المشاركة في الموسم الحادي عشر والتي تضم كلاً من SmartWTI الهادف إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لإدارة استهلاك المياه، و Techcare الذي يركز على تمكين مرضى السكري من مراقبة حالتهم بصورة مستمرة، و Tawqi3i وهو مشروع يقدم خدمات رائدة في مجال التوقيع الإلكتروني، و GasNas الذي يقدم خدمات توصيل الغاز إلى المستهلكين عبر تطبيق الهاتف، و MUSAAD الهادف إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير عملية البيع، و eRecycleHUB الذي يركز على توظيف مفاهيم الاقتصاد الدائري وغيرها من التقنيات الحديثة لتشجيع ممارسات إعادة التدوير.

